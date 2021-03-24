"Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı" yarın gerçekleştirilecek
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"Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı" yarın gerçekleştirilecek

24.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:41
'Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı' yarın gerçekleştirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığının yürütücüsü olduğu LEADER Projesi kapsamındaki 15 il için "Yerel Eylem Gruplarının (YEG) Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı" yarın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla çevrim içi düzenlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürütücüsü olduğu LEADER Projesi kapsamındaki 15 il için "Yerel Eylem Gruplarının (YEG) Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı" yarın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla çevrim içi düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirilen "LEADER Yaklaşımı", aynı zamanda yerel aktörlerin kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek stratejiyle ilgili karar alma süreçlerine katılmaları anlamına geliyor.

LEADER Yaklaşımı'nı yaygınlaştırmak amacıyla Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamındaki 15 il için "Yeni YEG'lere Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejileri Hazırlanması Projesi" için çalışmalar başlatıldı.

Proje kapsamındaki iller Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat olarak belirlendi.

Bu illerde, LEADER tedbiriyle, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halkın da katılımıyla YEG olarak adlandırılan ortaklıkların kurulması teşvik ediliyor.

Öte yandan, LEADER Yaklaşımı'na toplam 24 milyon 400 bin avro bütçe ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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