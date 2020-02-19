Yerel basının sorunlarını Sinop'ta masaya yatırıldı

19.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:45

Basın İlan Kurumu(BİK) Samsun Şubesi önderliğinde Sinop merkez ve ilçe basınının sorunları masaya yatırıldı.



BİK Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar başkanlığında Sinop Polisevinde düzenlenen toplantıya Sinop Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Sinop merkez ve ilçelerinde görev yapan gazete sahipleri ve çalışanları katıldı.



Samsun Basın İlan Kurumu Müdürü Mustafa Bayraktar, yerel basının sorunlarını yakinen bildiğini belirterek, "Devletin ihale anlayışında öncelik açık ihaleye verilmiş. Yani bütün isteklilerin katılabileceği bir yöntem. İkinci sırada belirli istekliler arasından ihale daha çok yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle uzmanlık isteniyor ki bunun da gerekçeleri anlaşılır. Ancak bu ikisinin olmadığı yerde üçüncü bir yol var ki ilansız ihale olarak da bilinen pazarlık usulü, gazetelere vurulan ekonomik darbenin temelini oluşturuyor. Tabii, bir de ilan verilmemesi için bölünen meblağlar var. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Bu ne demek? Bu tarz yüksek meblağlı ihalede daha düşük teklif vermesi muhtemel katılımcıların ihaleye girmesinin önü kesiliyor ve devlet zarara uğratılıyor. İlana çıkmak hem daha çok katılımcıya ulaşılmasını ve devletin kazanç elde etmesini sağlar hem de gazetelerin ekonomik olarak güçlenmesine katkı yapar" dedi.



Bayraktar açıklamalarının devamında, "Yerel basının Türkiye genelinde olduğu gibi bize bağlı olan Tokat, Çorum, Yozgat, Amasya, Sinop, Samsun, Giresun, Rize ve diğer illerimizde de basında yaşanan sıkıntıları yakinen bilmekteyiz. Samsun Basın İlan Kurumu Şubesi olarak bu illerimizde sık sık toplantılar düzenleyerek sorunları kendi çabalarımızla çözme yöntemine gitmekteyiz. Çözemediğimiz sorun ve konular hakkında da Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü başta olmak üzere gerekli birimlerle birlikte hareket etme yoluyla kimsenin mağdur olmaması için elimizden gelen çabayı göstererek meslektaşlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA