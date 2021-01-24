Yerel basından Trabzonspor'a övgü
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Yerel basından Trabzonspor'a övgü

24.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:10
Yerel basından Trabzonspor'a övgü

Trabzon'da yerel gazeteler, Trabzonspor'un 3 puan kazandığı Gençlerbirliği maçının ardından bordo-mavili takımı kutlayıp, oynanan futbolun keyif verdiğine dikkat çekti.

Trabzon'da yerel gazeteler, Trabzonspor'un 3 puan kazandığı Gençlerbirliği maçının ardından bordo-mavili takımı kutlayıp, oynanan futbolun keyif verdiğine dikkat çekti.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla yendi. Kentte yayınlanan yerel gazeteler, karşılaşmayı sayfalarında değerlendirdi, Bordo-mavili takımı kutlayıp, oynanan futbolun keyif verdiğine dikkat çekti.

Karadeniz Gazetesi, "Bordo mavili futbolcuların alınan 3 puanı ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür'e hediye etmesi duygulandırdı; Bu Galibiyet Ömür'e Bedel Hem de Süper", Günebakış Gazetesi "Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe bürünen bordo mavililer Gençlerbirliği deplasmanından da istediğini alarak döndü; Trabzon Fırtınası", Taka Gazetesi  "Başkent deplasmanında Djanıny ve Ekuban'ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran fırtına, zirvedeki rakiplerinin ensesine yapıştı; Ankara Havası Değil Kolbastı" başlıklarını kullandı.


Yerel basından Trabzonspor'a övgü
Yerel basından Trabzonspor'a övgü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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