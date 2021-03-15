Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler
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Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler

15.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:13
Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler

Trabzon'da yerel gazeteler, Trabzonspor'un 1 puanla döndüğü BB Erzurumspor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.

Trabzon'da yerel gazeteler, Trabzonspor'un 1 puanla döndüğü BB Erzurumspor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu BB Erzurumspor'la 0-0'lık skorla berabere kaldı. Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, bordo mavili futbolcuların oyununu eleştirdi. Gazeteler ayrıca, Trabzonspor'un vasat futbol ortaya koyduğuna değinip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.Karadeniz Gazetesi "Dik oynamayı unuttuk", Taka Gazetesi "Ne oldu size, ne oldu böyle", Günebakış Gazetesi "Trabzon'un tadı yok", Kuzey Ekspres Gazetesi "Çöküş", Sonnokta Gazetesi de "Kasket düştü, kel göründü" başlıklarını haberlerinde kullandı.


Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler
Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler
Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler
Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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