Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirileri
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Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirileri

13.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:29
Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirileri

Trabzon'da yerel gazeteler Trabzonspor'un 1 puanla döndüğü Hes Kablo Kayserispor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirdi.

Trabzon'da yerel gazeteler Trabzonspor'un 1 puanla döndüğü Hes Kablo  Kayserispor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirdi.

Süper Lig'in 12'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'la 0-0'lık skorla berabere kaldı. Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, futbolcuların oyununu eleştirerek, Trabzonspor'un vasat futbol ortaya koyduğuna değindi.

Karadeniz Gazetesi, "İstifa bir erdemdir, düşün Trabzonspor'un yakasından, böyle futbol, böyle futbolcu olmaz", Günebakış Gazetesi, "Trabzon'un tadı yok; Kayseri deplasmanında kazanıp moral bulmak için sahaya çıkan Trabzonspor, beklentilere karşılık veremedi", Kuzey Ekspres Gazetesi de, "1 puana da şükür; Trabzonspor, Kayseripor karşısında vasat bir futbol sergiledi ama rakibine gol fırsatı tanımadı" başlıklarını kullandı.

Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirileri
Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirileri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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