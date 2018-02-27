Basın İlan Kurumu (BİK) ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle Mardin'de yerel basın çalışanlarına yönelik "Yerel Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında eğitim verildi.

DİKA toplantı salonunda başlayan 26 basın mensubunun katıldığı eğitimde akademisyen ve editörler, haber dili, araştırmacı gazetecilik, mizanpaj ve tasarım teknikleri, medyada dil kullanımı gibi çeşitli konularda eğitim verdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin İl Müdürü Adnan Günbegi, yaptığı açıklamada, yerel basını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda basın mensuplarına yönelik düzenlenen eğitim seminerlerinin 2.'sini düzenlediklerini kaydeden Günbegi, şöyle dedi:

"Mardin basınının daha etkili haberler ile yerel ve ulusal basında yer alması, gazete mizanpaj ve tasarımları ile en iyiler içinde olması için çalışacağız. Alaylı ve mektepli basın mensuplarının daha aktif olarak yeni dijital çağa ayak uydurabilmesi için bu eğitimlerin faydalı olacağına inanıyorum. Amacımız kısa vadede yerel basında haber dilinin iyileştirilmesidir. Yerel basının dijital ortamda da güçlü olmasını hedefliyoruz. Şu an Mardin'de bulunan 12 yerel gazete çalışanı ve ulusal medya temsilcilerinden oluşan 26 kişiye eğitim veriyoruz. Eğitimlerinin sonunda sertifika töreni düzenlenecek."

Basın İlan Kurumu Proje Koordinatörü Cenk Koray ise farkındalık yaratmak amacıyla eğitim programlarının düzenlendiğini kaydetti.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Birsen ise uzun zamandır yerel basına katkı sunmak amacıyla eğitimler verdiğini söyledi.

Yerel basının mutlaka geliştirilmesi gerektiğine inandığını kaydeden Birsen, şunları söyledi:

"Yerel basının yaşadığı bir takım sıkıntılar var. Yaygın basının çok güçlü olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yerelin sesi duyulmuyor. Tek yönlü bir haber akışı var, haber akışında burası yokmuş gibi bütün dünyamız Ankara ve İstanbul'muş gibi bir izlenim yaratıyor. Oysa burada da bir hayat var, burada da insanlar yaşıyor. Dolayısıyla duyurmamız gereken bir ses var. Burayı daha da güçlendirebilsek bu sesi daha rahat duyururuz."

Eğitim programı yarın da devam edecek.