"Yerel Basında İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitimi" sertifika töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Yerel Basında İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitimi" sertifika töreni

04.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:24

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, ana akım medyanın kılcal damarlarının yerel basın olduğunu vurguladı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, ana akım medyanın kılcal damarlarının yerel basın olduğunu vurguladı.

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından "Yerel Basında İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitimi" kapsamında düzenlenen sertifika töreninde, Konya'da il merkezinde 11, ilçelerde 23 olmak üzere 34 yerel gazete olduğu dile getirildi.

Törende konuşan Erkılınç, dijital dönüşümün hayatın bir gereği olduğunu ifade ederek, "Basın İlan Kurumu olarak dijital dönüşümü yapacağız ama asla yazılı basını ihmal etmeyeceğiz. 'Yazılı basın ile dijitale geçişi nasıl sağlarız?' bunun yöntemlerini araştırıyoruz. Yazılı basın şu endişeye düşmesin; 'Eyvah dijital geldi, bizim işimiz bitti' Hayır. Ana akım medyanın kılcal damarlarını yerel basın oluşturur. Dijital ile yazılı basın arasında en önemli fark da yazılı basın, güvenli basındır. Dijital basın, anında girer, anında siler. Yazılı basın üzerinde düşünür, tashihleri vardır." diye konuştu.

Basın İlan Kurumu'nun "ilan.gov.tr" adresini resmi ilan portalı haline getirdiğini anlatan Erkılınç, yazılı basını korumak için bu atılımın yapıldığını, yerel basının her zaman yanında olduklarını vurguladı.

BİK Konya Şube Müdürü Ümit Mert, Mevlana Kalkınma Ajansı ile işbirliğinde düzenlenen Yerel Basında İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitimine yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla 20 kişinin katıldığını, eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Cemal Hünal Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Halis Özkahya Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Türk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Yerel Basında İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitimi" sertifika töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:52:07. #1.15#
title