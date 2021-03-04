"Yerel Basında İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitimi" sertifika töreni

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, ana akım medyanın kılcal damarlarının yerel basın olduğunu vurguladı.

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından "Yerel Basında İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitimi" kapsamında düzenlenen sertifika töreninde, Konya'da il merkezinde 11, ilçelerde 23 olmak üzere 34 yerel gazete olduğu dile getirildi.

Törende konuşan Erkılınç, dijital dönüşümün hayatın bir gereği olduğunu ifade ederek, "Basın İlan Kurumu olarak dijital dönüşümü yapacağız ama asla yazılı basını ihmal etmeyeceğiz. 'Yazılı basın ile dijitale geçişi nasıl sağlarız?' bunun yöntemlerini araştırıyoruz. Yazılı basın şu endişeye düşmesin; 'Eyvah dijital geldi, bizim işimiz bitti' Hayır. Ana akım medyanın kılcal damarlarını yerel basın oluşturur. Dijital ile yazılı basın arasında en önemli fark da yazılı basın, güvenli basındır. Dijital basın, anında girer, anında siler. Yazılı basın üzerinde düşünür, tashihleri vardır." diye konuştu.

Basın İlan Kurumu'nun "ilan.gov.tr" adresini resmi ilan portalı haline getirdiğini anlatan Erkılınç, yazılı basını korumak için bu atılımın yapıldığını, yerel basının her zaman yanında olduklarını vurguladı.

BİK Konya Şube Müdürü Ümit Mert, Mevlana Kalkınma Ajansı ile işbirliğinde düzenlenen Yerel Basında İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitimine yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla 20 kişinin katıldığını, eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat