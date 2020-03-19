Yerel basın temsilcileri virüs salgınından tedirgin
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Yerel basın temsilcileri virüs salgınından tedirgin

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de vaka sayısı her geçen gün artan korona virüs salgını yerel basını da vuruyor.

19.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:16
Yerel basın temsilcileri virüs salgınından tedirgin

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de vaka sayısı her geçen gün artan korona virüs salgını yerel basını da vuruyor.

Ekonomik anlamda zor günler geçiren yerel basın temsilcileri, her gün sokakta haber peşinde koşarak sağlığını yeterince koruyamıyor. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kızılaslan, salgının yayılmaması adına alınan tedbirlere ek olarak her gün binlerce kişinin elinde dolaşan gazeteler için de ivedi tedbirler alınmasını önerdi. Kızılaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'a seslenerek, "Çalışanlarımız ve cemiyet üyelerimiz tedirgin. Gazetelerin bir süre yalnızca dijitalde hizmet vermesi şart oldu" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz yılın son aylarında Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüs (COVİD-19) salgını vatandaşları olduğu kadar yerel basını da tedirgin ediyor. Ülke olarak zor günlerde kutsal görevlerini icra ederek halkın haber alma özgürlüğü için gece gündüz çalışan yerel basın temsilcileri, çalışma şartları sebebiyle virüsten yeterince korunamıyor.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kızılaslan, emsali daha önce görülmemiş böyle bir durumda yerel basın için tedbir alınması konusunda önerilerde bulundu. Kızılaslan, yaşanan son durumların halkı olduğu kadar yerel basını da tedirgin ettiğini belirterek, "Yerel basın olarak zor günlerden geçiyoruz. Yaşadığımız ekonomik sıkıntıların ardından korona virüs salgını ile birlikte tedirginliğimiz de had safhada. Çalışma arkadaşlarımız ve cemiyet üyesi meslektaşlarımız, sokakta haber peşinde koştururken sağlıklarını hiçe sayıyorlar. Kalabalık çalışma ortamlarına, kalabalık toplu taşıma araçlarıyla gidip gelmek zorundalar. Bunca tedirginliğe ek olarak meslektaşlarımızı ve üyelerimizi virüs salgınına karşı korumaya çalışıyoruz fakat yeterli gelemiyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran bu konuda gerekeni yapmak için harekete geçmeli" dedi.

"Borçlar ertelenmeli, dijitale dönülmeli"

Basın İlan Kurumu'na bağlı gazetelerin, hangi şart ve koşul olursa olsun yayınlanmak zorunda olduğuna dikkat çeken Kızılaslan, "Yaşanan olumsuz olaylara karşın her şart ve koşulda gazetelerimizi yayınlamak zorundayız. Fakat emsali evvelden bu yana görülmemiş böylesi bir salgında yerel basın kimsesiz bırakılmamalıdır. Ekonomik anlamda zor günlerden geçen yerel basın sektörünün Maliye ve SGK borçları ertelenmelidir. Yerel basının sorunlarına bir süre de olsa çözüm üretmesi açısından baskılar durdurulmalıdır. Vatandaşların gazete kağıdına dahi dokunmaktan çekindiği bu günlerde Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve yönetimi tarafından karar alınarak yalnızca bir süreliğine dijitale dönüş yapılmalıdır. Yapılmasını talep ettiğimiz bu değişiklikle hem meslektaşlarımızın hem de cemiyet üyelerimizin sağlığını önemsediğimiz unutulmamalıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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