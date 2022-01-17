Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi'nde Erdoğan Demir Güven tazeledi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Yerel Basın Birliği Edirne Şube Kongresi 16 Ocak 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

Kongreye yaklaşık 30 üye ile Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şube Bşakanı Erdoğan Demir tarafından okundu.

Demir'in okuduğu faaliyet raporu şöyle;

YEREL BASIN BİRLİĞİ EDİRNE ŞUBESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(11OCAK 2019-16 OCAK 2022)

2019Ocak ayında yaptığımız kongreden buyana şubemize 25 yeni üye kazandırdık.

Türkiye ve Dünyanın başına bela olan COVİD'den dolayı Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Yaraşır'ı kaybettik. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz.

Hayatını kaybeden yönetim kurulu üyemiz Mustafa Yaraşır'ın yerine Yedek üyelerimizden Abdullah Yılmaz'ı göreve getiridk.

YBB Edirne Şubesi olarak, Özel Keşan Hastanesi ile tüm üyelerimizi ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarınıkapsayan % 25 indirimi kapsayan bir SağlıkProtokolu imzaladık.

YBB Edirne Şubesi olarak Keşan'da bulunan Doğru Cevap Koleji ile tüm üyelerimiz ile bakmakla yükümlü olduğu yakınlarını kapsayan %25'lik indirim sağlayan Eğitim Protokolunu hayata geçirdik ve imzaladık.

YBB Edirne Şubesi olarak Keşan'da bulunan Keşan Final Anadolu Lisesi ile tüm üyelerimiz ile bakmakla yükümlü olduğu yakınlarını kapsayan % 40indirim sağlayan Eğitim Protokolunu hayata geçirdik ve imzaladık.

YBB Edirne Şubesi olarak Keşan'da bulunan Dii Hekimi Eren Uslu Muayenahanesi ile tüm üyelerimiz ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarını kapsayan % 40 indirim sağlayan Sağlık Protokulunu hayata geçirdik ve imzaladık.

YBB Edirne Şubesi olarak Edirne'nin tanıtımı anlamında önemli katkıları bulunan Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahir Dinar'a plaket takdim edildi.

YBB Edirne Şubesi olarak Edirne ve ilçelerinde COVİD süresince fedakarca çalışan Sağlık personeli adına Edirne İl Sağlık Müdürü M.İshak Yıldırım'a plaket takdim ettik.

YBB olarak Eirne ve ilçelerinde hayataını kaybeden gazetecileri anmak adına bastıracağımız kitap için Covid nedeniyle çok bir mesafe kaydedemediğimizi de üzüntü ile belirtmek isterim. Bu anlamda tüm üyelerimizin de bu anlamdaki katkı ve destekleri, hayatını kaybeden gazeteci büyüklerimiz ve arkadaşlarımızın da katkıları ile Edirne Basın camiası adına bu çok önemli eseri de tamamlamak en büyük hedeflerimiz arasındadır.

YBB Genel Başkanımız Nezir Karayün 25 Ekim 2021 tarihinde şubemizi ziyaret ederek şubemizin başarılıçalışmaları nedeniyle şube başkanımız Erdoğan Demir'e plaket takdim etmiş ve ardından yaptığı konuşma ile yerel basının sorunları konusunda önemli açıklamalarda bulunmuştur.

Aynı gün Genel Başkanımız Nezir Karayün, Edirne Gazeteciler Derneği ve Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği'ni ziyaret edere görüşmelerde bulunmuştur.

Bu ziyaretler kapsamında Trakya Gazeteciler Derneği'de bulunmasına rağmen dernek başkanın son anda şehir dışına çıkmasında dolayı bu ziyaret gerçekleşememiştir.

Üyelerimizin doğum günleri başta olmak üzere mutlu ve üzüntülü günlerinde sosyal medyamız üzerinden mutluluk ve taziye dileklerimizi sunarak üyelerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduğunu hissettirmeyi hedefledik.

Üyelerimize üye kartları bastırıp dağıttık

Keşan'da yaşamlarını yitiren Merhum Gazeteciler Tevfik Işık, Ümmühan Aktan, FerhatEzerçe ve Cumhur Birsel'in isimlerinin Keşan'da ki cadde ve sokaklara verilemesi için Keşan Belediyesi'ne verdiğimiz dilekçe Keşan Belediye Meclisi'nde kabul edilerek merhum Keşanlı 4 gazetecinin isimleri cadde ve sokaklara verilmiş olup ilerleyen günlerde merhum gazetecilerin tabelaları takılacaktır. Edirne merkez ve ilçelerde de bu çalışmalarımızı yeni dönemde devam ettirip merhum gazetecilerin isimlerinin yaşatılması anlamında çalışmalara devam edeceğiz

Demir'in faaliyet raporunun ardından Denetim Kurulu Üyesi Mert Soylu tarafından Denetim Kurulu Raporu da okundu.

Raporlar üzerine söz alan çıkmayınca yönetim ve denetim kurulu raporu ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Tahmini Gelir gider Bütçesi de Demir tarafından kongreye sunuldu. Demir, konuyla ilgili yaptığı konuşmada şubenin tek gelir kaynağının üye aidatlar olduğunu belirterek tüm üyeleri üye aidatlarını düzenli olarak yatırmaya davet etti.

Daha sonra seçimlere geçildi.

Demir başkanlığındaki tek liste olan Beyaz Listedeki Yönetim denetim ve Genel Merkez Delegelerini okuyarak üyelere tanıttı.

Demir'inbu açıklamasının ardından kongreye katılan Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan'ı davet etti ve kendisine katılımından dolayı teşekkür etti.

Doğan Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi'nin kongresinin hayırlı olmasını dileyerek göreve gelecek tüm gazetecilere başarılar diledi.

Daha sonra yapılan seçimde Erdoğan Demir başkanlığındaki Beyaz Liste seçimi kazandı.

Buna göre Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Yönetim, Denetim ve Genel Merkez Delegeliklerine şu kişiler seçildi.

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