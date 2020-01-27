'Yerel Afet Gönüllüleri'ne eğitim

27.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:35

Esenler'de yaşayan yerel afet gönüllüleri, Nisan ayında başlayacak "Temel Arama-Kurtarma ve İlkyardım Eğitimi" ile hayat kurtaracak.



Esenler Belediyesi ile İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Esenler'de ikamet eden yerel afet gönüllülerine yönelik 2 günlük "Temel Arama-Kurtarma ve İlkyardım Eğitimi" gerçekleştirilecek. Yerel Afet Gönüllüleri, alacakları Temel Arama-Kurtarma ve İlkyardım eğitimleriyle; olası bir afet durumunda profesyonel ekipler olay yerine gelene kadar gerekli koordineyi sağlayıp, küçük çaplı ilk yardım uygulamaları ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunarak profesyonel arama kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek.



Eğitimler 27 Nisan - 18 Mayıs tarihleri arasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Eğitim Merkezinde (Yeşilköy Yerleşkesi) gerçekleştirilecek. Eğitim iki gün sürmekte olup, eğitim sonrasında "Katılım Belgesi" verilecek.



Eğitim Tarihleri şöyle açıklandı: "1.Grup: 27-28 Nisan 2020, 2.Grup: 29-30 Nisan 2020, 3.Grup: 4-5 Mayıs 2020, 4.Grup: 6-7 Mayıs 2020, 5.Grup: 11-12 Mayıs 2020, 6.Grup: 13-14 Mayıs 2020, 7.Grup: 18-19 Mayıs 2020" - İSTANBUL

Kaynak: İHA