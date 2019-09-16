"Yerebatan Sarnıcı, muazzam bir eser"

16.09.2019 19:26

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın muazzam bir eser ve dünyanın çok özel noktalarından biri olduğunu belirterek, "Çok da ilgi gördüğünü biliyoruz. Yerebatan Sarnıcı Ayasofya kadar hemen hemen turist ve gezeni karşılayabilecek, ağırlayabilecek bir yer." dedi.

İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı ile Tekfur Sarayı'nı gezdi. Yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın restorasyonunun bir an önce tamamlanarak tümünün turistlerin ziyaretine açılması gerektiğini söyledi.

Tekfur Sarayı'nı ziyareti sırasında gazetecilere bilgi veren Ekrem İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın muazzam bir eser olduğunu vurgulayarak, "Dünyada çok özel noktalardan birisi. Çok da ilgi gördüğünü biliyoruz. Ama burada da bir kısım gecikmeler söz konusu. 2016 yılında başlamış olan sürecin ne aşamada olduğunu gördük. Yerebatan Sarnıcı Ayasofya kadar, hemen hemen turist ve gezeni karşılayabilecek ağırlayabilecek bir yer. Hemen karşı karşıya zaten. Ama şu anda onun 3'te 1'inden biraz fazlası gezilebilir durumda. 3'te 2'si uzun zamandır restorasyon altında." diye konuştu.

Tamamının hizmete açılacağını öngörüyoruz"

Tarihi eserin bütünün ziyarete açılması için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışacaklarını aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Finansal tarafına öncelik tanıyacağız ve inşallah verilen süreye göre - bir yıl dendi ama daha erken bir tarihte- Yerebatan Sarnıcı'nın hemen hemen tamamının hizmete açılacağını öngörüyoruz. Orada da sadece Yerebatan Sarnıcı'na kanalize olmadık. Aynı zamanda hemen yakınında arkeolojik parka hem de üstünde bulunan yapılara - ki bir kısmı şu anda yine restorasyon içerisinde - ve oradaki yanlış kullanımlar için bütüncül rapor istedik. Bütüncül bir yaklaşımla tarihi Yarımada'yı kurtaracak ve bütün dünyanın bence insanlık mirasının, dünya mirasının yine tüm dünyaya gösterilmesi ve bu görsel şovun ülkemizce şehrimizce yapılmasını sağlamış oluyoruz. Bu aynı zamanda milyonlarca turist, milyarlarca dolarlık turizm kazancı, otel, iş ve istihdamı demek. Bir tarafta manevi bir kazancın büyük bir maddi kazanca dönüşmesini bu şehre tattırmak istiyoruz. İstanbul'un gerçekten dünyanın merkezi, başkenti olduğunu hissettirecek eylemlerde bulunacağız."

- "Başarılı bir restorasyona kavuştu"

Tekfur Sarayı'nın tamamlanarak hizmete açıldığını hatırlatan İmamoğlu, "Burada gördüğüm kadarıyla başarılı bir restorasyona kavuştu. İnsan bu surlarımızı Haliç'ten Yedikule'ye kadar gezilebilir, kısmen üstüne çıkılabilir, çevresinde dolaşılabilir halde görmek istiyor. Aslında 2 bin yıllık tarihten bahsediyoruz. Üstüne bastığımız taşlar böyle bir geçmişe sahip. İnsanlık tarihine gidince çok daha eskilere gidiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Bildiğimiz kadarıyla Tekfur Sarayı'nın resmi açılışı yapılmadı. Siz tanıtım amaçlı olarak resmi açılışını yapmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya İmamoğlu şu cevabı verdi:

"Tabii ki, açılışlar olacaktır. Açılış işin en kolay kısmı. Burada bir müze tasarımı var. Açılışı da en hızlı şekilde yapmak istiyoruz. Bir de şunu ilave etmek isterim. Özellikle Kültür AŞ'nin bünyesinde bu ve buna benzer mekanlarımızı sadece turistin gezdiği değil, aynı zamanda birçok faaliyete ev sahipliği yapıldığı mekanlar haline getirmek istiyoruz. Bu sergiler, söyleşiler, bir kısım müzikle ilgili performanslar olabilir. Bu anlamda da bu alanların tür buluşmalara ev sahipliği yapmasını arzuluyoruz. Şu ambiyansa bakar mısınız? Bir yandan Altın Boynuz denilen Haliç, bir yandan Eyüpsultan'ı izliyorsunuz. Yüzlerce, binlerce yıllık tarihin duvarları, surlarını izliyorsunuz. Muazzam."

Kaynak: AA