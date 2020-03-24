Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi - Haber
Bingöl, Genç

Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi

Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi Bingöl'de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, korona virüs endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.

24.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:14
Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi

Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi

BİNGÖL - Bingöl'de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, korona virüs endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.

Olay, kent merkezinde Genç Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R.D., nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı. Şahsı gören vatandaşlar ise son günlerde Türkiye'de de her geçen biraz daha yayılan korona virüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanın durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri, şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat, "Burada bir vatandaşımız bayıldı. Ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı, 112'yi aradık gelip götürdüler. Bu hastalıktan dolayı kimse kimseye yanaşmıyor, o korku herkeste var" dedi.

Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haber
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü Haber
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü Haber
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haber
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haber
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş! Haber
Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş!
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli...
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti
Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Guido Senia Demet Akalın Olga Kurylenko
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Bülent Uygun Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 13:09:36. #1.15#
title