Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler
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Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler

Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel
Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler

ANTALYA'da, 2 kişi, tartıştıkları psikolojik sorunlar olduğu öne sürülen kişiyi tekme, tokat ve sopayla dövdü.

ANTALYA'da, 2 kişi, tartıştıkları psikolojik sorunlar olduğu öne sürülen kişiyi tekme, tokat ve sopayla dövdü. Saldırı anları, cep telefonu kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, henüz bilinmeyen nedenle sokakta 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden ikisi, tartıştıkları kişiyi yere yatırıp tekme, tokat ve sopayla darbetti. Üçüncü kişi ise sokakta olayı izledi. Elinde sopa olan kişi, yere yatırdıkları kişi ayağa kalkınca bu sefer de yakasından çekiştirdi.2 kişinin tartıştıkları kişiyi darbettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.


Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler
Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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