Yere sprey ile yazı yazarken yakalandı özürle kurtuldu
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Yere sprey ile yazı yazarken yakalandı özürle kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - Haberler | Güncel

Yere sprey ile yazı yazarken yakalandı özürle kurtuldu Bursa'da yere sprey ile yazı yazan genç, vatandaşlara yakalanması üzerine ne yapacağını şaşırdı.

Yere sprey ile yazı yazarken yakalandı özürle kurtuldu

BURSA - Bursa'da yere sprey ile yazı yazan genç, vatandaşlara yakalanması üzerine ne yapacağını şaşırdı. Herkesten özür dileyen genç, bir daha yapmama sözü üzerine vatandaşlar tarafından serbest bırakıldı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Sahil yolunda ilerleyen vatandaşlar, bir gencin yere sprey ile yazı yazdığını gördü. Yeni yapılan sahil yoluna sprey ile sevgilisiyle ismini kalp yaparak yazan genç, yakalanınca ise ne yapacağını şaşırdı. İznikli gençler tarafından cep telefonu kamerasına alınan genç, özür dileme ve bir daha yapmama sözü üzerine serbest bırakıldı.

Sprey ile yerleri yazan gencin Isparta'dan gezmek içim geldiği öğrenildi.

Yere sprey ile yazı yazarken yakalandı özürle kurtuldu
Yere sprey ile yazı yazarken yakalandı özürle kurtuldu
Yere sprey ile yazı yazarken yakalandı özürle kurtuldu
Yere sprey ile yazı yazarken yakalandı özürle kurtuldu
Yere sprey ile yazı yazarken yakalandı özürle kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 15:36:44. #1.14#
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