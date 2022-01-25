Yere düşürülen para dolu poşeti ayağıyla iterek el çabukluğuyla çaldı

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kuyumcunun önünde düşürülen para dolu poşet, bir başka kişi tarafından ayakla tekme vurularak el çabukluğuyla çalındı. Para dolu poşetin düşürülüş anı ve bir kişi tarafından o poşete tekme vurularak sürüklenmesi ve yerden alınması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 20 Ocak'ta Bayrampaşa'nın Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu önünde akşam saat 20.50 sıralarında meydana geldi. Kuyumcu olduğu öğrenilen Z.T. adlı bir kişi, içerisinde 45 bin 500 lira para olan siyah poşeti yere düşürdü. Para dolu poşeti düşürdüğünden habersiz olan Z.T., yoluna devam etti. İşlettiği kuyumcuya girdikten sonra çantayı kontrol eden Z.T., para dolu poşetin düşürüldüğünü fark etti. Z.T., durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, kamera görüntülerini izleyerek paranın düştüğü yeri tespit etti. İzlenen görüntülerde paranın düştüğü yerde bir kişinin poşeti ayağıyla iterek bölgeden uzaklaştırdığı ve yerden alarak kaçtığı belirlendi.

Şüpheli yakalandı

İçi para dolu poşeti alan kişinin Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir eve girdiği tespit edildi. Eve giren şüphelinin, kimlik ve eşkal bilgileri güvenlik kameralarından belirlendi. Poşeti çalan kişinin yabancı uyruklu 48 yaşındaki Y.A. olduğu ve Bayrampaşa'da bir işyerinde çalıştığı anlaşıldı. Y.A., polisin yaptığı çalışma sonucunda Yıldırım Mahallesi'ndeki işyerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, yerden aldığı poşet içindeki paraları eve götürüp sakladığını itiraf etti. Emniyet ekipleri ile birlikte eve giden Y.A., sakladığı paraları polis ekiplerine teslim etti. El konulan para sahibine teslim edilirken, şüpheli Y.A. hakkında "Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçen Eşya Üzerinde Tasarruf" suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan, düşürülen para dolu poşetin, etrafında iki kişi daha bulunan Y.A. adlı bir kişi tarafından ayakla tekme vurulup el çabukluğuyla alınma anı ortaya çıktı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

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