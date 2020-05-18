Yere düşürdüğü cüzdanını alan kişilerden şikayetçi oldu
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Yere düşürdüğü cüzdanını alan kişilerden şikayetçi oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Tuğrul Turhan'ın düşürdüğü cüzdan, motosikletli bir kişi tarafından alındı.

Yere düşürdüğü cüzdanını alan kişilerden şikayetçi oldu
18.05.2020 20:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:14

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Tuğrul Turhan'ın düşürdüğü cüzdan, motosikletli bir kişi tarafından alındı. O o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay saat 11.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul Turhan, marketten alışveriş yapıp çıktıktan sonra Vatan Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken cüzdanını refüje düşürdü. Turhan evine döndüğünde, içinde yaklaşık 1000 TL nakit para, kimlik, ehliyet ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanının cebinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine alışveriş yaptığı markette ve geçtiği yol güzergahında araştırma yapan Turhan cüzdanını bulamadı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Turhan, yolun karşısına geçtiği sırada cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Turhan'ın cüzdanını düşürmesinden kısa bir süre sonra motosikletli iki kişinin durdurdu, motosikletten inen bir kişinin yerdeki cüzdanı alıp uzaklaştığını kamera kayıtlarına yansıdı. Turhan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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