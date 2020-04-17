Yere düşüp kanlar içinde kalan adamı şans eseri polisler fark etti
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Pamukkale, Denizli, Polis, 3. Sayfa

Yere düşüp kanlar içinde kalan adamı şans eseri polisler fark etti

Denizli'de kaldırımda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düşüp kafasından yaralanan ve aşırı kan kaybeden vatandaş şans eseri bölgede devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilip hastaneye kaldırıldı.

17.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:47
Yere düşüp kanlar içinde kalan adamı şans eseri polisler fark etti

Denizli'de kaldırımda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düşüp kafasından yaralanan ve aşırı kan kaybeden vatandaş şans eseri bölgede devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilip hastaneye kaldırıldı. Şahsın ambulansa bindirilirken kafasından kanlar akmasına rağmen 'bende bir şey yok ki' demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan Caddesi üzerinde atık malzeme toplayan ve isminin Kazım S. olduğu öğrenilen 60 yaşındaki adam kaldırımda yürürken bir anda dengesini kaybedip yere düşerek kafasından yaralandı. Üzerinde cep telefonu olmadığı için kimseye haber veremeyen adamı şans eseri bölgede devriye gezen polis ekipleri fark etti. Ekipler yerde yatan Kazım S.'yi kafasında kan akarken görünce hemen durup müdahalede bulundu ve ardından bölgeye ambulans istedi. Üstünden kimlik dahi çıkmayan ve evsiz olduğu öğrenilen adam, isminin Kazım S. olduğunu söyledi. Kafasından yaralanan ve aşırı kan kaybeden şahıs yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazım S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kafasından kan akarken kendisini ambulansa götüren sağlık ekiplerine şahsın 'bende bir şey yok' demesi ise dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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