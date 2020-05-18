Yere düşün cüzdanı motosikletli grup böyle çaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yere düşün cüzdanı motosikletli grup böyle çaldı

Yere düşün cüzdanı motosikletli grup böyle çaldı Yaşlı adamın marketten çıktıktan sonra yola düşürdüğü cüzdanını motosikleti durdurup alarak yoluna devam etti Denizli'de bir şahıs, alışveriş yapmak için gittiği marketten çıkarak evine gideceği sırada yere düşürdüğü cüzdanı o sırada yoldan geçen...

Yere düşün cüzdanı motosikletli grup böyle çaldı
18.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:10

Yere düşün cüzdanı motosikletli grup böyle çaldı

Yaşlı adamın marketten çıktıktan sonra yola düşürdüğü cüzdanını motosikleti durdurup alarak yoluna devam etti

DENİZLİ - Denizli'de bir şahıs, alışveriş yapmak için gittiği marketten çıkarak evine gideceği sırada yere düşürdüğü cüzdanı o sırada yoldan geçen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu motosikletli bir grup tarafından çalındı. Şahıs güvenlik kameralarını inceleyerek içerisinde bin 200 TL bulunan cüzdanını çalanları tespit ederek polise şikayetçi oldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Vatan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şen Tuğrul Turhan isimli adam alışveriş yapmak için bir markete gitti. Ürünlerini aldıktan sonra evine gitmek için marketten çıkan Turhan yolda karşıdan karşıya geçtiği sırada cebinde bulunan cüzdanı düşürdü. Evine giden Turhan, cüzdanının olmadığını fark etmesi üzerine gittiği güzergahta düşürdüğü cüzdanını aramaya başladı. Sonrasında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Turhan, cüzdanını düşürdükten birkaç dakika sonra yoldan geçen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir motosikletli grup tarafından çalındığını gördü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda sepetli motosikletle yoldan geçen şahıslardan motosikleti kullanan erkek şahsın cüzdanı görüp araçtan indiği daha sonra cebine koyarak yoluna devam ettiği görülüyor.

"Eve vardığımda fark ettim cüzdanınım düştüğünü"

Kameraları inceldikten sonra olayı gören ve polise şikayetçi olan Turhan, cüzdanında yaklaşık bin 200 TL olduğunu kaydetti. Turhan, "Alışveriş yapmak için markete gitmiştim. Çıktığımda karşıdan karşıya koşarak geçerken şortumun cebinden düşmüş cüzdan. Eve vardığımda fark ettim cüzdanınım düştüğünü. Cüzdanı düşürmemle geri gelmem yaklaşık 2-3 dakika. Cüzdanımda kartlarım vardı. Kimlik, ehliyetim vardı ve yaklaşık bin 200 TL nakit param vardı" dedi.

Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Haber
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme Haber
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Erzurumspor'da koronavirüse yakalanan 11 kişinin test sonuçları belli oldu
Erzurumspor'da koronavirüse yakalanan 11 kişinin test sonuçları belli oldu
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Eşiyle tartışan kocanın düşürdüğü sigara, aracını kül etti
Eşiyle tartışan kocanın düşürdüğü sigara, aracını kül etti
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sezen Aksu Michael Jackson Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Wuhan Ramazan Instagram
Şu an buradasınız: Yere düşün cüzdanı motosikletli grup böyle çaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 22:10:30. #1.15#
title