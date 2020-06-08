Yere düşerek kafasından yaralanan adam hayatını kaybetti
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Yere düşerek kafasından yaralanan adam hayatını kaybetti

Atatürk Bulvarı Zeyrek Alt Geçidinde yere düşerek kafasından yaralanan adam hayatını kaybetti.

Yere düşerek kafasından yaralanan adam hayatını kaybetti
08.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:05

Atatürk Bulvarı Zeyrek Alt Geçidinde yere düşerek kafasından yaralanan adam hayatını kaybetti. Ambulans içerisinde kalp masajı yapılan adam hayata gözlerini yumdu.

Olay sabah saat 05. 30 'da Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi Alt Geçidi yanında meydana geldi. İddiaya göre Atatürk Bulvarı üzerindeki Zeyrek Alt geçidi kenarında üzerinden kimlik çıkmayan bir şahıs düşerek başından yaralandı.

Şahsı yerde yatar halde gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yatan şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş çaplı incelemeler başlattı. Olayla ilgili inceleme çalışma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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