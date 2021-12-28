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Son dakika haberi! Yere düşen engelli oğluna tekme atan babaya gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ANKARA'da, yere düşen engelli oğlunu tekmelerken güvenlik kamerasına yansıyan baba Mesut C., polis tarafından gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

SİNCAN, ANKARA (DHA) - ANKARA'da, yere düşen engelli oğlunu tekmelerken güvenlik kamerasına yansıyan baba Mesut C., polis tarafından gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

Olay, Sincan ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Mesut C., zihinsel engelli oğlunu rahatsızlığı nedeniyle cadde üzerindeki Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Mesut C.'nin elinden tuttuğu oğlu, işlemlerin ardından aile merkezinden çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Baba Mesut C., yerdeki oğluna kalkması için tekme attı. Mesut C., daha sonra ayağa kalkan oğluyla araca binerek ayrıldı. Mesut C.'nin oğlunu tekmelemesi güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşlar polise şikayette bulundu. Görüntüde yerdeki oğluna ayağıyla vurduğu görülen Mesut C., polis tarafından gözaltına alındı. Mesut C. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi! Yere düşen engelli oğluna tekme atan babaya gözaltı

Son dakika haberi! Yere düşen engelli oğluna tekme atan babaya gözaltı

Son dakika haberi! Yere düşen engelli oğluna tekme atan babaya gözaltı

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