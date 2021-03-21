Yere düşen bir daha kalkamadı
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Yere düşen bir daha kalkamadı

21.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:16
Yere düşen bir daha kalkamadı

Bursa Uludağ'da kar yağışıyla birlikte hafta sonu pistler doldu.

Bursa Uludağ'da kar yağışıyla birlikte hafta sonu pistler doldu. Acemi kayakçılar düşe kalka ilerlerken, kimi ise düştüğü yerden kalkmadan ortamın keyfini çıkardı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışıyla hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşandı. Otellerde konaklayan tatilcilerin yanı sıra, korona virüs tedbirleri kapsamında serbest olan günübirlikçiler de Uludağ'da karın keyfini çıkardı. Mart ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde kar yağışının etkili olması, sezonun da uzamasına sebep oldu. Pistlerde tatilciler, kayak, kızak ve snowboard yaparken, jandarma ekipleri sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık anonslarla uyarılarda bulundu.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının en düşük eksi 2, en yüksek ise eksi 6 derece olduğu bölgede kar kalınlığı 145 santimetre olarak ölçüldü. Kayak yapmaya yeni başlayanlar düşe kalka ilerlemeye çalışırken, bazılarının ise yerden kalkmadan ortamın keyfini çıkarması dikkat çekti.

Şehir dışından zirveye geldiklerini belirten bir vatandaş, "Uludağ muhteşem bir ortama sahip. Ancak otellerin bazılarının kapalı olmasına rağmen yoğun insan kalabalığı var. Bizde 2 günlüğüne geldik. Biraz stres atıp eğleneceğiz" dedi. - BURSA

Yere düşen bir daha kalkamadı
Yere düşen bir daha kalkamadı
Yere düşen bir daha kalkamadı
Yere düşen bir daha kalkamadı
Yere düşen bir daha kalkamadı
Yere düşen bir daha kalkamadı
Yere düşen bir daha kalkamadı
Yere düşen bir daha kalkamadı
Yere düşen bir daha kalkamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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