Yere Çöp Atan Kişiyi Uyarınca Dayak Yedi

Edirne'de bir temizlik görevlisi, yere çöp atan kişiyi uyarınca darp edildi.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan F.E.K, temizlik yaptığı sırada yakınında bir kişinin yere çöp attığını gördü.

Bu kişiyi sözlü olarak uyaran temizlik görevlisi çöpü atan kişi tarafından darp edildi.

Temizlik görevlisinin polise şikayette bulunmasının ardından saldırganı bulmak için çalışma başlattı.