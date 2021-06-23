Yerde yatan yaralıları, şemsiye ile güneşten korudu
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Yerde yatan yaralıları, şemsiye ile güneşten korudu

Yerde yatan yaralıları, şemsiye ile güneşten korudu
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı yöne giden otomobille çarpışıp kontrolden çıktıktan sonra park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü Suat Abbasoğlu (30) ile yanındaki eşi Fazilet Abbasoğlu (28) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı yöne giden otomobille çarpışıp kontrolden çıktıktan sonra park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü Suat Abbasoğlu (30) ile yanındaki eşi Fazilet Abbasoğlu (28) yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bir vatandaş, marketin önnüden aldığı şemsiyesi tutarak yaralıları güneşten korudu.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt karayolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl yönüne giden Suat Abbasoğlu (30) yönetimindeki 16 KLJ 78 motosiklet, aynı yöne giden Mehmet Gürbüz (34) yönetimindeki 16 KBS 65 plakalı otomobilin aynasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında, park halindeki 34 DSL 07 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü Suat Abbasoğlu ile eşi Fazilet Abbasoğlu ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans gelene kadar bir vatandaş, yakındaki iş yerinin önünden aldığı şemsiye ileyaralıları güneşten korudu. Abbasoğlu çifti, gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Yerde yatan yaralıları, şemsiye ile güneşten korudu
Yerde yatan yaralıları, şemsiye ile güneşten korudu
Yerde yatan yaralıları, şemsiye ile güneşten korudu
Yerde yatan yaralıları, şemsiye ile güneşten korudu
Yerde yatan yaralıları, şemsiye ile güneşten korudu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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