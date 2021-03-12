ADANA Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı
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ADANA Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı

12.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:04

Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldıADANA'da bir sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı.

Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı

ADANA'da bir sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında bir sokak köpeği, yerde yakarken, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler köpeği kurtarmak için koşarken, bir yandan da sürücüye tepki gösterdi. Köpek arka ayakları üzerinde sekerek uzaklaştı.

Duran sürücü, hayvanseverlerle kısa bir süre konuştuktan sonra tekrar otomobiline binip bölgeden ayrıldı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, sürücü köpekle ilgilenmediği için tepki gördü.

ADANA Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı
ADANA Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı
ADANA Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı
ADANA Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı
ADANA Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı
ADANA Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı
ADANA Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı
ADANA Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı
ADANA Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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