Yerde cüzdan bulma bahanesiyle dolandırmak istediler
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Yerde cüzdan bulma bahanesiyle dolandırmak istediler

Konya'da, 2 şüpheli yerde cüzdan bulduğunu söyleyerek bir kişiden para almaya çalıştı.

Yerde cüzdan bulma bahanesiyle dolandırmak istediler
17.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:41

Konya'da, 2 şüpheli yerde cüzdan bulduğunu söyleyerek bir kişiden para almaya çalıştı. Çevrede bulunan esnaf sayesinde fark edilen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Ağustos günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Vatan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli iki kişi cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin önüne yaklaşırken, köşede birbirlerinden ayrıldı. Kısa süre sonra şüphelilerden birisi bayan kuaförü olan iş yerinin önünde yerdeki cüzdanı alıp bulmuş gibi davranarak oradan geçen bir vatandaşa tesadüf etmiş numarası yaptı. Vatandaşın, kameraları inceleyip cüzdan ve içindeki altının sahibini bulma teklifini reddeden şüpheli, karşısındaki vatandaşa cüzdanın içinde bulunan altını bölüşme isteğinde bulunarak, yarı ücretini vermesi halinde kendisine vereceğini söyledi. Olaydan habersiz vatandaş bölüşme isteğini reddedince diğer şüpheli olay yerine gelerek altınların kendisinin olduğunu iddia etti. Vatandaşın altınların ve cüzdanın sahibinin kameradan bulma ısrarı üzerine şüphelilerden biri diğerini iteleyerek olay yerinde uzaklaştırdı. Bu anlar bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüpheli iki kişinin beraber gelerek köşede ayrılması, olaydan habersiz gelen vatandaşın şüpheliyle konuştuktan sonra diğer şüphelinin gelmesi ve cüzdanı alarak uzaklaşması yer alıyor.

Olayı gören iş yeri sahibi Ceylan Atilla, olay sırasında müşterisi ile birlikte dışarıda oturduğunu söyledi. İki kişinin birlikte yürüyerek önlerinden geçtiğini anlatan Ceylan Atilla, "Benim arabamın yanına gelince birbirlerine işaret ederek ayrıldılar. Diğeri hemen benim arabamın altına girdi, karşı taraftan gelen şahsı denk getirdi. Sanki yerde cüzdan bulmuş gibi açıyorlar, içerisinden altın bilezik çıkıyor. Karşıdan gelen vatandaş 'burada kameralar var, iş yeri sahibinden rica edelim, polisi arayalım' falan diyor. Ama diğer şahıs bize karşı dönmüyor bile çünkü kameraların çektiğinin farkında. Onun tedirginliğini fark ettim" dedi.

"Bunu sürekli yapıyorlarmış"

Beraber geldikleri arkadaşın olay yerine geldiğini ifade eden Atilla, "Bu benimdi, az önce düşürdüm' diyerek birbirlerini tanımamış gibi yapıyor. Ben hemen orada olayı fark ettim. Az önce yürüdüklerini gördüğümü söyledim, sonra uzaklaştılar. Daha sonrasında polis bize bileziğin sahibi olursa işlem başlatabileceklerini söyledi. Biz de onun üzerine bileziğin sahibini ararken sayfalarda paylaştık. Meğer şahıslar bunu sürekli yapıyorlarmış, bileziği kendileri oraya atıyorlarmış. Eğer karşı taraftaki insan da kendileri gibi paylaşalım bunu deseydi 'Bileziğin yarı parasını ver bilezik senin olsun' diyecekmiş. Meğer hepimiz tezgaha düşmüşüz. Bu şekilde en azından herkese şahısları da göstermiş olduk. Bu şekilde karşılaşanlar varsa dikkatli olsunlar. Belki bir nebze de olsa insanlara yardımcı olmuş oluruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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