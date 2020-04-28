Yerde bulduğu Türk bayrağını süpürgesine takarak işine devam etti
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Yerde bulduğu Türk bayrağını süpürgesine takarak işine devam etti

- Yerde bulduğu Türk bayrağını süpürgesine takarak işine devam etti Antalyalı temizlik işçisinin yürekleri ısıtan hareketi ödüllendirildi Antalya'da Uncalı Mahallesi'nde çalışan Konyaaltı Belediyesi temizlik işçisi, temizlik yaptığı sırada yerde Türk bayrağı buldu.

Yerde bulduğu Türk bayrağını süpürgesine takarak işine devam etti
28.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:52

- Yerde bulduğu Türk bayrağını süpürgesine takarak işine devam etti

Antalyalı temizlik işçisinin yürekleri ısıtan hareketi ödüllendirildi

ANTALYA - Antalya'da Uncalı Mahallesi'nde çalışan Konyaaltı Belediyesi temizlik işçisi, temizlik yaptığı sırada yerde Türk bayrağı buldu. Türk bayrağını yerden alarak süpürgesine takan işçi, işine kaldığı yerden devam etti. Gün boyu bu şekilde temizlik yapan Ergün Gelen isimli işçi, topladığı çöpleri çöp kutusuna boşaltırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, temizlik yaptığı sırada yerde bulduğu Türk bayrağını süpürgesine takarak işine devam eden Ergün Gelen'i tebrik ederek, altın ile ödüllendirdi. İşçi ise yerde bulduğu bayrağı evinin başköşesine astı.

Başkan Esen tebrik etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Ergün Gelen'i bu davranışına duyarsız kalmadı. Başkan Esen, temizlik işçisi Gelen'i makamında kabul etti. Ergün Gelen'i tebrik eden Semih Esen, "Türk halkına örnek oldun. Bayrağımıza göstermiş olduğumuz değeri ortaya koydun. İçinde bulunduğumuz bu süreçte bu görüntüler içimizi ısıttı, moral oldu. Senin gibi yüreğinde bayrak sevgisi, vatan sevgisi olan insanlar ile bu memleket daima ayakta kalacak. Senin yaptığın hareket sayesinde ben de çok duygulandım. Çok sayıda insan senin bu hareketin sonrası beni arayarak teşekkür etti" dedi.

İnsanlara sitem ettim

Çalışırken yerde Türk bayrağını gördüğünü söyleyen Ergün Gelen, "Temizlik çalışmasını yaparken yere düşmüş bayrağımız gördüm ve aldım. Süpürgeme takarak, çalışmaya devam ettim. O şekilde gün boyu çalıştım. Sonra eve giderek, bayrağı evime astım. Bayrağımızı yere atanlara, o an sitem ettim" diye konuştu.

Başkan Semin Esen, Ergün Gelen'i örnek davranışından dolayı tebrik ederek, altın ile ödüllendirdi. Esen, Gelen'i iki çocuğunu çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Yerde bulduğu Türk bayrağını süpürgesine takarak işine devam etti

Kaynak: İHA

Manşet

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