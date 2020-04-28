Yerde bulduğu Türk Bayrağı'nı süpürgesine takan işçi: "Bayrak yerde olmaz"
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Yerde bulduğu Türk Bayrağı'nı süpürgesine takan işçi: "Bayrak yerde olmaz"

- Yerde bulduğu Türk Bayrağı'nı süpürgesine takan işçi: "Bayrak yerde olmaz" Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde temizlik yaptığı sırada yerde Türk Bayrağı bulan temizlik işçisi, bayrağı süpürgesine takarak gün boyu temizliğine devam etti.

Yerde bulduğu Türk Bayrağı'nı süpürgesine takan işçi: 'Bayrak yerde olmaz'
28.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:56

- Yerde bulduğu Türk Bayrağı'nı süpürgesine takan işçi: "Bayrak yerde olmaz"

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde temizlik yaptığı sırada yerde Türk Bayrağı bulan temizlik işçisi, bayrağı süpürgesine takarak gün boyu temizliğine devam etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in ödüllendirdiği işçi, "Ben, bayrağımızın yerde olmasına çok üzüldüm. Başkanımızın verdiği hediye değerlidir ama insanlık olarak görevimizi yaptık" dedi.

Uncalı Mahallesi'nde çalışan Konyaaltı Belediyesi temizlik işçisi, temizlik yaptığı sırada yerde Türk Bayrağı buldu. Türk Bayrağı'nı yerden alarak süpürgesine takan işçi, işine kaldığı yerden devam etti. Gün boyu bu şekilde temizlik yapan Ergün Gelen isimli işçi, topladığı çöpleri çöp kutusuna boşaltırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, temizlik yaptığı sırada yerde bulduğu Türk Bayrağı'nı süpürgesine takarak işine devam eden Ergün Gelen'i tebrik ederek, altın ile ödüllendirdi. İşçi ise yerde bulduğu bayrağı evinin başköşesine astı.

Çalışma sırasında bayrağın yerde olduğunu gördüğünü söyleyen Gelen, "Yerden aldım ve kendi süpürgeme taktım. Gün boyu da o şekilde çalıştım. İşim bittikten sonra bayrağı alıp eve götürdüm. Beni de görüntüye çekenler olmuş, izledim ve çok beğendim, çok güzeldi" dedi.

"Görevimizi yaptık"

Başkan Semih Esen'in görüntülerini izledikten sonra kendisini tebrik ettiğini ifade eden Gelen, "Başkanımız, 'Yüreğimizi kabarttın, sayende arayanlar oldu' dedi ve hediye de verdi. Hediye için tabi ki teşekkür ederim ama hediye önemli değil. Ben, bayrağımızın yerde olmasına çok üzüldüm. Başkanımızın verdiği hediye değerlidir ama insanlık olarak görevimizi yaptık. Bayrağımızı atanları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Yerde bulduğu Türk Bayrağı'nı süpürgesine takan işçi: 'Bayrak yerde olmaz'

Kaynak: İHA

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