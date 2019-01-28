Yerde Bulduğu Cüzdanı Böyle Cebe Attı
Yerde bulduğu cüzdanı böyle cebe attıANKARA - Başkent'te bir şahıs, markette dolaşırken meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı.
Yerde bulduğu cüzdanı böyle cebe attı
ANKARA - Başkent'te bir şahıs, markette dolaşırken meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir markette reyonlar arasında dolaşan şahıs, meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı.
Şahsın, cüzdanı cebine koyduğu anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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