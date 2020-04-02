Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralanan çocuk yaşam mücadelesi veriyor
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Diyarbakır, Lice, Güncel

Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralanan çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde önceki gün yerde bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak'ın, hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.

02.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:28
Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralanan çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde önceki gün yerde bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak'ın, hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.

Lice'nin Serince Mahallesi'nde hayvan otlatırken yerde gördüğü ve PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralan Yıldırak'ın tedavisi, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor.

Baba Fırat Yıldırak, hastane önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinden 6 ay önce hayvan otlatmak için kente geldiklerini söyledi.

Oğlu Yusuf'un 6. sınıf öğrencisi olduğunu, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı eğitime verilen ara nedeniyle hayvan otlatmaya çıktığını ifade eden Yıldırak, olayın meydana geldiği gün öğle vaktinde bir patlama sesi duyduklarını belirtti.

Yıldırak, bölgede bulunan çobanın kendilerine seslendiğini anlatarak, "Yanındaki çocukla yerde yumurta gibi bir şey bulmuşlar. İlk başta Yusuf oynamış, daha sonra Mehmet'e vermiş. Mehmet de biraz oynamış. Sonra Yusuf cismi Mehmet'in elinden almış. Oynarken elinde patlamış. Şu an durumu kritik. Yalnızca kalbi çalışıyor." dedi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 31 Mart'ta, 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak'ın hayvan otlatırken yerde gördüğü cismi kurcalaması sonucu patlama meydana gelmiş, ağır yaralanan çocuk Lice Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından DÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralanan çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: AA

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Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralanan çocuk yaşam mücadelesi veriyor
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