Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu bir çocuk ağır yaralandı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulduğu cismin patlaması sonucu bir çocuk ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulduğu cismin patlaması sonucu bir çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak'ın, ilçeye bağlı Serince Mahallesi'nde hayvan otlatırken yerde gördüğü cismi kurcalaması sonucu patlama meydana geldi.

Ağır yaralanan Yıldırak, Lice Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Yıldırak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: AA