Yerde bulduğu bayrağı sanat eseri bir tabloya çevirerek şehit yakınlarına hediye etti
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Yerde bulduğu bayrağı sanat eseri bir tabloya çevirerek şehit yakınlarına hediye etti

Yerde bulduğu bayrağı sanat eseri bir tabloya çevirerek şehit yakınlarına hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Batman'da elektronik eşya tamircisi Muhammet Karabaş, sokaklardan hurda toplarken yerde bulduğu Türk bayrağını eve götürüp yıkayarak adeta bir sanat eserine çevirip tablo yaparak şehit yakınlarına hediye etti.

Batman'da elektronik eşya tamircisi Muhammet Karabaş, sokaklardan hurda toplarken yerde bulduğu Türk bayrağını eve götürüp yıkayarak adeta bir sanat eserine çevirip tablo yaparak şehit yakınlarına hediye etti.

Batman'ın merkez Beşevler Mahallesi'nde elektronik eşya tamirciliği yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Muhammet Karabaş (38), tamir işleri için sokaktan işe yarayabilecek hurda eşyaları toplamaya çalışırken yere atılmış Türk bayrağını gördüğünü ve bayrağı yerden alarak eve gördüğünü belirterek, Bayrağı bir tablo yaptıktan sonra şehit yakınlarına hediye ettiğini söyledi.

Karabaş, "Beşevler mahallemizde yaptığım tamirlerde kullanmak üzere zaman zaman sokaklardan atılmış hurda eşyalarını topluyorum. Ben geçimimi bu şekilde sağlamaya çalışıyorum. Geçtiğimiz günlerde çöp tenekesine yakın yere atılmış bir bayrağımızı görünce hemen yerden alarak eve götürdüm. Bayrak baya yıpranmıştı. Bayrağı yıkadıktan sonra onu çok güzel bir şekilde tamir ettikten sonra bayrağı bir tabloya çevirdim. Yaptığım tabloyu da bu bayrak uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarına hediye etmeyi uygun gördüm. Sason ilçesinde iki şehit kardeşi olan arkadaşım Mutalip Çelik'i evime davet ederek tabloyu hediye ettim. Çok memnun olmuş ve bende bayrağın hakkettiği yere ulaşmasından dolayı çok sevindim" diye konuştu.

Bayrağa olan hassasiyetinden dolayı Muhammet Karabaş'ı tebrik ederek yaptığı bayraklı tabloyu teslim alan Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, "Muhammet kardeşim, yerde bulduğu bayrağı adeta bir sanat eserine çevirerek yaptığı tabloyu bizler hediye etti. Bu davranışı beni çok duygulandırdı. Bayrağa olan hassasiyetinden dolayı onu tebrik ediyorum. Bu tabloyu derneğimizde muhafaza edeceğim" şeklinde konuştu. - BATMAN

Yerde bulduğu bayrağı sanat eseri bir tabloya çevirerek şehit yakınlarına hediye etti
Yerde bulduğu bayrağı sanat eseri bir tabloya çevirerek şehit yakınlarına hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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