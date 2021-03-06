Yerde bir kese altın buldu, hemen polisi aradı
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Yerde bir kese altın buldu, hemen polisi aradı

06.03.2021 08:56 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:13

Amasya'da yerde bir kese dolusu altın bulan Suna Aylak durumu hemen polise bildirdi.

Amasya'da yerde bir kese dolusu altın bulan Suna Aylak durumu hemen polise bildirdi. Yaklaşık 70 bin TL değerindeki altınların tüp bebek tedavisiyle yeniden anne olmak istediği için birikim yapan Tekbir Kanar'a ait olduğu belirlendi. Kayıp altınlarını teslim alan Kanar, "Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün bir marketin önünde fark etmeden üstüne bastığı kırmızı renkli kesenin içindekileri önce çocukların doldurduğu taşlardan sanan evli ve bir çocuk annesi Suna Aylak, açıp baktığında altınlarla karşılaşınca paniğe kapılarak polisi aradı.

Yüzükten sahibine ulaşıldı

İnceleme başlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri altınların arasındaki yüzükte yazılı tarih ve 'Ünal' isimden kayıp eşya başvurusu yapan 40 yaşındaki Tekbir Kanar'a ait olduğunu belirledi. Altınları teslim eden 61 yaşındaki Aylak, "İçini açıp baktığımda altınlarla karşılaştım. Oğlumla hemen polise haber verdik. Sahibinin bulunmasına çok sevindim" diye konuştu.

"Polisler arayınca dünyalar benim oldu"

Eşinin bir yemek firmasında görev yaptığını, kendisinin de yıllardır tekstil fabrikalarında çalıştığını anlatan Kanar da çantasından düşürdüğü altınlara yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Altınları tüp bebek tedavisiyle yeniden evlat sahibi olmak için biriktirdiğini anlatan Kanar, "İlk çocuğum tüp bebek tedavisiyle olmuştu. İkinci çocuğuma da aynı yöntemle sahip olmak istiyorum. Bunun için birikimler yapıyordum. Düşürdüğümde çok üzüldüm. Polisler arayınca dünyalar benim oldu. Suna ablaya ve polislere çok teşekkür ediyorum. Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim" şeklinde konuştu. - AMASYA

Yerde bir kese altın buldu, hemen polisi aradı
Yerde bir kese altın buldu, hemen polisi aradı
Yerde bir kese altın buldu, hemen polisi aradı
Yerde bir kese altın buldu, hemen polisi aradı
Yerde bir kese altın buldu, hemen polisi aradı
Yerde bir kese altın buldu, hemen polisi aradı
Yerde bir kese altın buldu, hemen polisi aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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