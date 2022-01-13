YERDE AMBULANS BEKLEYEN TIR ŞOFÖRÜ, ÇARPTIĞI ARAÇTAKİLERİN DURUMUNU SORDU

İPEKYOLU, VAN (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hayvan yemi yüklü TIR'ın otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Yerde yatan, vatandaşların yağmurdan ıslanmaması için üzerine montlarını örttüğü TIR şoförü, otomobildekilerin durumunu sordu.

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde uluslararası İpekyolu'nda otogar kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ABA 652 plakalı hayvan yemi yüklü TIR, 47 AAY 714 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yerde yatan TIR şoförünün üzerine, yağmurdan etkilenmemesi için vatandaşlar montlarını örttü. Çarptığı araçtakilerin durumunu soran TIR şoförüne, yaralıların durumlarının iyi olduğu söylendi. Yaralılar, gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza nedeniyle kapanan yol, araçların vinçle bölgeden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.