Son dakika haber: Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı
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Son dakika haber: Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı Meğer mahalleliyi 3 gündür uykusuz bırakan su borusuymuş Gültepe Mahalle Muhtarı Veysel Yayla: "İki su deposunu bağlayan borunun içerisinde hava birikmiş" Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geceleri aniden ortaya çıkan ve saatlerce...

Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı

Meğer mahalleliyi 3 gündür uykusuz bırakan su borusuymuş

Gültepe Mahalle Muhtarı Veysel Yayla:

"İki su deposunu bağlayan borunun içerisinde hava birikmiş"

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geceleri aniden ortaya çıkan ve saatlerce devam etmesi nedeniyle mahalleliyi uykusuz bırakan seslerin kaynağı ortaya çıktı. Uzmanlar tarafından da incelenen balyoz ve patlama seslerine ana su şebekesinde biriken hava kabarcıklarının neden olduğu anlaşıldı.

Denizli'de 3 gündür gece belirli saatlerde Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan Çiğdem Caddesinde oluşan patlama, balyoz ve çeşitli sesler mahalledeki vatandaşları korkutarak, uykusuz bırakmıştı. Vatandaşlar seslerin ilk geldiği gece polis, belediye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Mahalledeki seslerin asfalt üzerinde hissedilmesi ve evlerin içerisinde de duyulmasıyla bütün ekipler uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdi.

Şebekede oluşan hava kabarcıkları patlamış

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmaların ardından seslerin kaynağının su şebekesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Patlama ve çeşitli şekillerde oluşan seslere, su şebekesi içerisinde biriken havanın neden olabileceği üzerinde çalışma yapıldı. Yapılan detaylı dinlemede, suyun hava yaparak oluşturduğu kabarcıkların patlaması sonucu kavitasyon oluştuğu anlaşıldı. Çok nadir yaşanan bir durum olan kavitasyonun, su hattındaki havanın alınıp önlenmesiyle mahalleliyi 3 gündür uykusuz bırakan sesler bir anda kesildi.

"Seslerin geldiği cadde için bir çalışma yaptılar, bu akşam ses yoktu"

Şebekede oluşan durumun giderilmesiyle seslerin kesildiğini ve mahallelinin rahat bir uyku uyuduğunu ifade eden Gültepe Mahalle Muhtarı Veysel Yayla, "AFAD, DESKİ ve itfaiye ekipleri geldi. Yapılan çalışmalarda seslerin geldiği caddenin altında 2 ana su deposunu birbirine bağlayan bir boru varmış. Bu borudan şüphelendiklerini söylediler. Bir çalışma yaptılar, bu akşam ses yoktu. Birkaç gün daha zamana ihtiyacımız olduğu söylendi. Kesin olarak bu borulardan geldiği net değil ama akşam ses gelmedi" dedi.

Son dakika haber: Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı
Son dakika haber: Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı
Son dakika haber: Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı
Son dakika haber: Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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