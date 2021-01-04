Yeraltındaki şebeke kablosunu keserle kazıp çalarken yakalandı

ANTALYA'da elektrik direğinden spor kompleksine yeraltından giden kabloları keserle kazarak çalmaya çalışan Ö.A. (21), suçüstü yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde kullanılmayan bir halı saha yakınında meydana geldi. Elektrik direğinden halı sahaya yeraltından giden kabloları kazan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye gelen polis elindeki keserle kabloları toprak altından çıkaran Ö.A.'yı suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı.Ö.A.'nın ilk olarak direkten yeraltına inen kabloyu kestiği daha sonra halı sahaya giden parçayı keserle kazarak ortaya çıkardığı belirlendi. Yaklaşık 6 metre yeraltından kablo çıkaran Ö.A.'nın akıma kapılmaması ise büyük şans olarak belirtilirken, açık bulunan kablonun kapatılması için yetkililere bilgi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI