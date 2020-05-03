Yeraltındaki boruya sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı
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Yeraltındaki boruya sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı

Yeraltındaki boruya sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı
03.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:33

- Yeraltındaki boruya sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı Kediyi kurtaran belediye ekibinin mutluluğu yüzünden okundu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Arnavutköy'de bir kısmı toprak altında bulunan boru içerisine sıkışan yavru kediyi kurtardı.

- Yeraltındaki boruya sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı

Kediyi kurtaran belediye ekibinin mutluluğu yüzünden okundu

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Arnavutköy'de bir kısmı toprak altında bulunan boru içerisine sıkışan yavru kediyi kurtardı. Kediyi kurtarılma anı cep telefonu ile görüntülenirken kediyi kurtaran belediye ekibinin mutluluğu yüzünden okundu.

Arnavutköy'de bir kısmı toprak altında olan borunun içerisinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu İBB İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, önce toprağı kazarak yer altında bulunan boruya erişim sağladı. Daha sonra ise kediye zarar gelmemesi için boru olduğu yerden çıkarılarak yukarı kaldırıldı. Borunun çıkarılması ile birlikte içerisinde sıkışan kedi ekipler tarafından çıkarıldı. Kedinin dört büklüm olduğu görüldü.

Kediyi çıkaran itfaiye ekibi önce sağlık durumunu kontrol etti. Üzeri temizlenen yavru kedi doğaya bırakıldı. Kediyi kurtaran belediye ekibinin mutluluğu ise yüzünden okundu.

Yeraltındaki boruya sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı

Kaynak: İHA

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