Yeraltı madeni çalışanlarına 850 bin lira hibe desteği ödendi
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Yeraltı madeni çalışanlarına 850 bin lira hibe desteği ödendi

Yeraltı madeni çalışanlarına 850 bin lira hibe desteği ödendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında, maden işyerlerine toplamda 850 bin lira destek sağlandı.

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında, maden işyerlerine toplamda 850 bin lira destek sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 ilde 80 yeraltı maden işletmesinin faydalanıcısı olduğu Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında ikinci destek ödemelerini yaptı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bu programda, maden işyerlerine toplamda 850 bin lira destek sağlandı. İşyeri başına 38 bin liraya varan destek ödemeleri yapıldı. Bu kapsamda mayıs ayı için ödeme kriterlerini sağlayan 76 maden işyerine ödeme gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerlerine verilen bu desteği, yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak veriyor. Destek için, işyerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destekten ortalama çalışan sayısı en az 20 olan yeraltı metal madenleri ve ortalama çalışan sayısı en az 50 olan yeraltı kömür madenleri faydalanıyor. Verilebilecek maksimum destek, çalışan başına 15 Euro olarak kaydedilirken, ödeme, işyerlerinin harcamalara göre belirleniyor.

Finansal desteğin yanı sıra teknik rehberliği de içeren bu destek 24 ay boyunca verilmeye devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yeraltı madeni çalışanlarına 850 bin lira hibe desteği ödendi - Haberler Ekonomi
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