Yeraltı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği desteği için son tarih 31 Mayıs
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Yeraltı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği desteği için son tarih 31 Mayıs

Yeraltı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği desteği için son tarih 31 Mayıs
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeraltı maden işletmelerine yönelik yürütülen Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcılarının hibe ödeme taleplerini 31 Mayıs'a kadar iletmeleri gerektiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeraltı maden işletmelerine yönelik yürütülen Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcılarının hibe ödeme taleplerini 31 Mayıs'a kadar iletmeleri gerektiğini açıkladı. Taleplerin iletilmesi amacıyla bir portal açıldı.

"https://www.misgephibetakip.csgb.gov.tr" linkinden ulaşılabilen portalın kullanma kılavuzu bakanlığın web sitesine yüklendi. Portala işyerinin e-bildirge yetkilisi giriş yapabiliyor.

Faydalanıcıların Nisan 2021 döneminde görevlendirdikleri İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Profesyonelleri için hibe ödeme taleplerini portal üzerinden iletmeleri gerekiyor. Taleplerin iletilmesi için son gün 31 Mayıs 2021. Başvurulara ilişkin sorular için de misgep@misgep.org adresi açıldı.

Başvuruların iletilmesinin ardından ilk destek ödemeleri Haziran ayında yapılacak. Yeraltı maden işyerlerine her ay asgari 300 azami 3750 Avro karşılığı Türk Lirası verilecek. İşletmelerin İSG profesyoneli görevlendirmelerine karşılık çalışan başına da ayda 15 Avro destek sağlanacak.

Yeraltı Madenlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Finansal ve Rehberlik Desteği veriliyor

Finansal Destek ve Rehberlik Programı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen "Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)" kapsamında 2021 yılı Şubat ayında hayata geçirildi. 7.6 milyon Euro bütçeli Finansal Destek ve Rehberlik Programının amacı yeraltı madenlerine İş Sağlığı ve Güvenliği alanında finansal ve rehberlik desteği vermek.

Nisan ayı başında işyerleri ile sözleşme imzalanarak ivme kazanan programda, mayıs ayında yeni bir adım atılarak destekten yararlanacak işyeri sayısında artırıma gidildi.

Ayrıca, Nisan ayında yeraltı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında rehberlik etmek ve bu alanda kurumsal kapasitenin artırılmasını sağlamak amacıyla Nisan-Mayıs ayları boyunca sürecek ilk saha ziyaretleri başlatıldı. Proje ekibince yapılacak bu ziyaretlerle destek öncesi durumun ilk fotoğrafının çekileceği Başlangıç Raporu'nun hazırlanması ve İSG performans Ölçüm Raporları ile yeraltı madenlerimizin ihtiyaçlarının ortaya konulması hedeflendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yeraltı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği desteği için son tarih 31 Mayıs - Haberler Ekonomi
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