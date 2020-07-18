Yeraltı maden işletmelerine 24 ay hibe desteği
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Yeraltı maden işletmelerine 24 ay hibe desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Avrupa Birliği (AB) Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerine 24 ay boyunca hibe desteği verilecek.

Yeraltı maden işletmelerine 24 ay hibe desteği
18.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:29

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Avrupa Birliği (AB) Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerine 24 ay boyunca hibe desteği verilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım 2019'da başlayan "Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi" operasyonu kapsamında, sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye işgücü için insana yakışır işlerin oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye ve AB tarafından finanse edilen ve 17,5 milyon avro bütçeli projede teknik yardım, finansal destek ve rehberlik programı ile hibe programı yer alıyor.

Madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlayan proje ile tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi ile çalışma koşullarının daha fazla iyileştirilmesi öngörülüyor.

Proje kapsamında iş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma gibi nitelikli eğitimlerle farkındalık sağlanıp, yüz yüze ve görsel, işitsel materyaller hazırlanarak, yeraltı kömür ve metal maden sektöründe çalışanların yüzde 36'sına ulaşılması hedefleniyor.

Proje süresince gereken şartları taşıyan yeraltı kömür ve metal maden işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanı görevlendirilmesinin yanı sıra tahlisiye eğitimleri ve maden sektörüne özgü hazırlanan TSE standardının entegrasyonu için finansal destek verilecek.

Açıklamada, mevzuatla belirlenen alınacak önlemlerden bazıları ise şöyle sıralandı:

"Yeraltındaki çalışma koşullarının zorluğu dikkate alınarak çıkarılan cevherin özelliğine göre yeraltında zehirli ve patlayıcı gazların takibi, su baskınlarına karşı kontrol sondajı yapılması, ocak girişlerinde bağımsız iki farklı giriş çıkış sağlanması, mekanik havalandırma sistemi kurulması."

Kaynak: AA

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