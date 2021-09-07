Son dakika... Yeraltı elektrik kablosu patladı, bir çocuk yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Yeraltı elektrik kablosu patladı, bir çocuk yaralandı Siverek'te faciadan dönüldü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeraltına alınan elektrik kablosu patladı, çevreden geçen bir çocuk yaralandı.