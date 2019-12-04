Yeraltı dünyasının ünlü ismine 11 yıl 3 ay hapis

04.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:00

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz, Yargıtay'ın bozma ilamından sonra yeninden yapılan yargılamada "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 11 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, ünlü sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Alişan (Serkan Tektaş) hakkındaki "Örgüte dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan ise zaman aşımı süresi dolduğundan gerekçesiyle düşme kararı verdi.



Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı 66 yıl hapis cezası kısmen Yargıtay tarafından bozulan Kürşat Yılmaz'ın sanıkları arasında yer aldığı 28 sanıklı dava dosyasının görülmesine devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Kürşat Yılmaz katılmazken başka suçtan tutuklu sanık Erdal Çetin hazır bulundu. Başka suçlardan tutuklu bulunan sanıklardan Ehat Akyol, Zekeriya Arslan, Hasan Yavuz ve Nadir Göldağı ise tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Duruşmada mütalaaya karşın savunmalarını yapan sanıklar beraatlerine karar verilmesini talep etti.



İbrahim Tatlıses ve Alişan hakkında zaman aşımı



Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme "Suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanan İbrahim Tatlıses'in Asena olarak tanınan ünlü dansöz Onur Çakmak'ın sahne almaması için örgüte para verdiği iddiaları yönünden zaman aşımı süresinin dikkate alınarak davanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca davanın sanıkları arasında yer alan ünlü şarkıcı Alişan'ın da örgüte para yardımında bulunduğu iddiaları yönünden aynı suçtan zaman aşımı kararı vererek dosyanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme Tatlıses ve Alişan'ın yanı sıra benzer suçlardan yargılanan 6 sanık hakkındaki davaların zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.



Kürşat Yılmaz'a 11 yıl 3 ay



Mahkeme sanık Kürşat Yılmazı suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek ve yağmaya teşebbüs suçlarından toplamda 11 yıl 3 ay hapse mahkum etti.



Mahkeme, Mustafa Öner, Erdal Çetin, Murat Savaş, Abdurrahman Naci Sevinç, Yüksel Gülbahçe, Mehmet Akyıldız ve Zekeriya Bacacıyı ise nitelikli yağma ve yağmaya teşebbüs suçlarından 4 yıl 7 aydan 12 yıl 6 aya kadar çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme heyeti davanın sanıkları arasında yer alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki yargılamanın durdurulmasına karar verdi. Mahkeme Milletvekili olan Enginyurt hakkındaki yargılamanın TBMM'nin vereceği karardan sonra ele alınmasına hükmetti. Firari 3 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme 8 sanığın ise beraatine karar verdi.



Davanın geçmişi



Kürşat Yılmaz, iş adamı Korkmaz Yiğit, şarkıcılar İbrahim Tatlıses ve Alişan ile manken Tuğba Özay gibi ünlü isimlerin yargılandığı çete davası 19 Ocak 2010 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz'ı "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Nitelikli yağma", "Tehdit", "Kasten adam yaralama", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İş adamı Korkmaz Yiğit, "Yağmaya teşebbüs ve örgüte yardım etmek" suçlarından, manken Tuğba Özay ise "Örgüte üye olmak ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından beraat etmişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Alişan ise "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezaları ertelenmişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 2011 yılında yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onamış, kısmen de bozmuştu. Bozulan sanıklar yönünden dava yeniden görülmeye başlanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA