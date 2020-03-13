Yeraltı Camii cuma namazı öncesi dezenfekte edildi
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Beyoğlu, Güncel

Yeraltı Camii cuma namazı öncesi dezenfekte edildi

Cuma namazı öncesi Beyoğlu'nda bulunan Yeraltı Camii korana virüs karşı tedbir amaçlı dezenfekte dildi.

13.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:45
Yeraltı Camii cuma namazı öncesi dezenfekte edildi

Cuma namazı öncesi Beyoğlu'nda bulunan Yeraltı Camii korana virüs karşı tedbir amaçlı dezenfekte dildi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Beyoğlu Yeraltı Camii Beyoğlu Belediyesine bağlı ekipler tarafından dezenfenkte edildi. Cuma namazı öncesi yapılan dezenfektan işlemini vatandaşlar da izledi. Cami ekipler tarafından köşe bucak dezenfekte edildi. Paniğe gerek yok diyen cami imamı Ümit Aydın, "İnsanlar zannediyor ki ilk defa yaşanıyor. İnsanlık alemi kurulduğundan bugüne kadar ve bundan sonrada kıyamet kopana kadar bu ve buna benzer hastalıklar virüsler olmaya devam edecek. Hastalık gelecekse bu hastalığı önlemek için ne yapmamız gerektiğine ait tedbirleri alıyoruz. Allah'ın (C.C) verdiği hastalık imtihanını da en hafif bir şekilde atlatacağız İnşaallah. İbadet için temizlik gerekiyor. Temizlik yalnızca suyla yapılan temizlik değil. Aynı zamanda gıdalarımızın da temiz olması lazım. Gıda temiz olmazsa vücutta mikrop meydana gelir. Paniğe hiç gerek yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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