Yer ocağı, evi kül etti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yer ocağından çıkan yangında bir ev küle döndü.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yer ocağından çıkan yangında bir ev küle döndü.

Yangın, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göçmen sokak üzerinde bulunan Nihat Ç.'ye ait evdeki yer ocağında pişirilen yemekten yangın çıktı. Bir anda bütün evi saran alevler giderek büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Bir müddet sonra alevler söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgi soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı