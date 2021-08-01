Yer ocağı, evi kül etti
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Yer ocağı, evi kül etti

Yer ocağı, evi kül etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yer ocağından çıkan yangında bir ev küle döndü.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yer ocağından çıkan yangında bir ev küle döndü.

Yangın, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göçmen sokak üzerinde bulunan Nihat Ç.'ye ait evdeki yer ocağında pişirilen yemekten yangın çıktı. Bir anda bütün evi saran alevler giderek büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Bir müddet sonra alevler söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgi soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Yer ocağı, evi kül etti
Yer ocağı, evi kül etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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