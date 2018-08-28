Yer Hizmetinde Teminatlar Değişti

Havalimanlarında yer hizmeti için A grubu çalışma ruhsatı alacak kuruluşlar 1 milyon dolar, B ve C grubu alacaklar 100 bin dolar, kargo ve posta hizmetinde de bulunacak şekilde C grubu çalışma ruhsatı alacaklar 250 bin dolarlık banka teminat mektubu verecek.

Yer Hizmetinde Teminatlar Değişti

Havalimanlarında yer hizmeti için A grubu çalışma ruhsatı alacak kuruluşlar 1 milyon dolar, B ve C grubu alacaklar 100 bin dolar, kargo ve posta hizmetinde de bulunacak şekilde C grubu çalışma ruhsatı alacaklar 250 bin dolarlık banka teminat mektubu verecek.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et