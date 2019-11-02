Yer, gök yeşil kırmızı

02.11.2019 10:32

Çarşıda belediye ve taraftarlar derneği tarafından düzenlenen korteje binlerce Karşıyakalı katılarak büyük coşkuya ortak oldu. Saat 19.12'yi gösterdiği anda yakılan renkli meşaleler, yeşil kırmızı bir şölene dönüştü.

GURUR YAZILIR, KAF SİN KAF OKUNUR

Kutlamalara katılarak taraftarlarla kol kola yürüyen ve marşlara eşlik eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Gurur yazılır, KAF SİN KAF okunur. 1 Kasım 1912'de bu kentte bir zeytin ağacının altında, bir kıvılcım çakıldı. Zühtü Işıl, Kadızade Raşit, Süreyya İplikçi, Refil Civelek, Osman Nuri ve Örnekköylü Hüseyin, bir avuç destansı insanın tutuşturduğu kıvılcım, 107 yıl boyunca bir kentin kimliği, aidiyet duygularının özeti, karakteri ve duruşu haline geldi. O kıvılcımın adı KAF SİN KAF'tır. Al ile Yeşilin sevdası, tutkunun yaşam biçimine dönüşmesi, skorun değil duruşun bitmeyen zaferidir. Bu zafer yolculuğunda, her biri onur madalyası nice değerimizin ayak izi, alın teri, göz nuru vardır.KAF SİN KAF'ın tarihi, büyük insanların izinde dünden yarınlara uzanmaktır. Göğsünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı Ay ve Yıldızla onurlanmak, Cumhuriyetle bütünleşmek, bir kenti o değerlerin kalesine dönüştürmektir." diye konuştu.

Karşıyaka Spor Kulübü Tataftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı da, "Bugün bizim en mutlu günümüz. Bu takımın taraftarı olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Bizimle bu coşkuyu paylaşan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamalara; Karşıyaka Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, kulüp yönetim kurulu üyesi Mehmet Yaya ve kulüp yöneticileri katıldı.

Kaynak: Bültenler