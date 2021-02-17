Yer fıstığı turşu olarak da sofraları süsleyecek

Osmaniye'de daha önce drajesi ve baklavası yapılan yer fıstığı, bu kez sofralara turşu lezzetiyle gelecek.

Osmaniye'de daha önce drajesi ve baklavası yapılan yer fıstığı, bu kez sofralara turşu lezzetiyle gelecek.

Kentteki küçük dükkanda onlarca çeşit ürünün turşusunu kurarak satan Devrim ve Enes Boran, bir süre önce farklı bir ürün için araştırma yapmaya başladı.

Yer fıstığını kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşuya dönüştürmek için uzun süre çalışan çift, fıstıktan 5 farklı tatta turşu kurmayı başardı.

Yer fıstığı turşusu için patent başvurusunda bulunan Boran çifti, yaptıkları yeni lezzetin Türk halkınca beğenilip kısa sürede sofralardaki yerini alıp yaygınlaşmasını hedefliyor.

Enes Boran, AA muhabirine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde farklı ve akılda kalıcı bir ürün geliştirmek için çalıştıklarını, sonunda da fıstık turşusunu bulduklarını söyledi.

Yaptıkları ürünle Osmaniye ile özdeşleşen yer fıstığının hem tanıtımını yapmak hem de ürünün tüketimine farklı bir alternatif kazandırmak istediklerini dile getiren Boran, "Bu fikir ilk aklımıza geçen yıl mayıs ayında gelmişti. Ama bu turşuyu yapmamız için taze fıstığa ihtiyacımız olduğunu düşündük ve fıstık hasadına kadar bekledik. Ancak bu sefer de taze fıstığın kabuğunun zor kırılması nedeniyle maddi bir külfetle karşılaştık. Bunun üzerine kurumuş fıstıkla turşu denemelerine başladık ve sonunda başardık." diye konuştu.

"Bu lezzeti tüm Türkiye'ye tattırmak istiyoruz"

Boran, turşuyu yiyenlerden çok olumlu tepkiler aldıklarını ve her geçen gün yer fıstığı turşusuna ilginin artığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Turşuyu yiyenler çok beğeniyor. Haşlandığında ayrı bir lezzet olan Osmaniye fıstığı kavrulduğunda da ayrı bir lezzeti oluyor. Çocukluk yıllarımızda fıstık hasat edildikten hemen sonra haşlaması yapılırdı. Bu damak tadına alışkın olduğumuz için sirke ve sarımsak kullanmak bizim için kolay oldu. Turşumuzun Osmaniye'nin tescilli ürünü fıstığın tanıtımına katkı sağlamasını isteriz. Ayrıca ürünün patentini almak ve kendi ismimizle satabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığına başvurduk. İnşallah bu lezzeti tüm Türkiye'ye tanıtmak ve tattırmak istiyoruz."

Enes Boran'ın eşi Devrim Boran da Osmaniye için vazgeçilmez olan yer fıstığının tanıtımı için bir şeyler yapmak istediklerini anlattı.

Yaptıkları turşuyu tadan herkesin çok beğendiğini belirten Boran, "Osmaniye'de yaşayanlar olarak bu ürünü ön plana çıkarmak istedik. Fıstık, çok daha fazla alanda kullanılsın istedik. Osmaniye fıstığının her yiyecekte, her sofrada kullanılabileceğini bu ürünümüzle gösterdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner