Yer fıstığı rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 12 bin dekarlık alanda ekili yer fıstığında hasat devam ederken, rekolte ve fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 12 bin dekarlık alanda ekili yer fıstığında hasat devam ederken, rekolte ve fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde alternatif ürün olarak son yıllarda ekimi yapılan yer fıstığının hasadı sürüyor. Dekar başına 600 kilo verimin beklendiği ürünün 11 ile 12 liradan pazar bulması yüzleri güldürüyor. İslahiye'de Akınyolu, Elbistanhöyüğü, Ortaklı, Zincirli olmak üzere, Nurdağı'nda ise, Altınova, İncegedik, Gözlühüyük, Çakmak, Nogaylar ve Gedikli olmak üzere toplam 12 bin dekar alanda ekimi yapılan yer fıstığında 7 bin 200 ton rekolte bekleniyor.

Elbistanhöyüğü Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan ve bu yıl ilk kez yer fıstığı ekimi yapan İzzet Cömert, "90 dönüm alana yer fıstığı ektik. Dönüm başına 500 ile 600 kilo hasılat bekliyoruz, diğer mahsullere göre güzel ve sevindirici" dedi. Murat Aydoğdu ise son 15 yıldır yer fıstığı ekimi yaptıklarını ve rekoltenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar da 12 bin dekar alanda ekimi yapılan yer fıstığı hasadının devam ettiğini rekoltenin de sevindirici olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK