Yer fıstığı değil yumurta
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Yer fıstığı değil yumurta

30.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:52
Yer fıstığı değil yumurta

Mersin'in Silifke ilçesinde ikamet eden Kerim Kurşun'un, evlerinin önünde hobi olarak beslediği tavuklardan biri yer fıstığına benzeyen yumurta yumurtladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ikamet eden Kerim Kurşun'un, evlerinin önünde hobi olarak beslediği tavuklardan biri yer fıstığına benzeyen yumurta yumurtladı. Kurşun, tavuğunun kendisine bu yumurtayı yeni yıl hediyesi olarak verdiğini söyledi.

Kerim Kurşun, hobi olarak evinin bahçesinde beslediği tavuktan yer fıstığına benzeyen yumurta elde etti. İkindi saatlerinde kümesten yumurta almaya giden Kurşun yer fıstığına benzeyen yumurtayı görünce hayretler içerisinde kaldı.

Yumurtayı görenlerin hayretler içerisinde kaldığını belirten Kerim Kurşun, "Hobi olarak tavuk yetiştiriciliği yapıyorum. Kümese yumurta almaya girdiğimde bir baktım yumurtaların yanında değişik yer fıstığına benzeyen bir şey gördüm. İyice inceledikten sonra yumurta olduğunu gördüm. 2021 yılında tavuğumun bana verdiği en güzel hediye diyebilirim. Bunu hayatım boyunca saklayacağım" dedi.

Kurşun'un komşuları ise eline aldığı yumurtayı inceleyerek, "Bu yumurta yumurtaya hiç benzemiyor. Yer fıstığına benzeyen bu yumurta Allah'ın bir lütfu. Hayretler içerisinde kaldık" dedi. - MERSİN

Yer fıstığı değil yumurta
Yer fıstığı değil yumurta
Yer fıstığı değil yumurta
Yer fıstığı değil yumurta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ

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