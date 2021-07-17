Yer çalışması yapan paraşütçü rüzgar çıkınca çam ağacına takıldı
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Yer çalışması yapan paraşütçü rüzgar çıkınca çam ağacına takıldı

Yer çalışması yapan paraşütçü rüzgar çıkınca çam ağacına takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Burur'da yer çalışması yapan yamaç paraşütçüsünün paraşütü çam ağacına takıldı.

Burur'da yer çalışması yapan yamaç paraşütçüsünün paraşütü çam ağacına takıldı. Uzun süre uğraşmasına karşın, takıldığı yerden kurtulamayan paraşütçünün imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Burdur Gölü Halk Plajı'nda yer çalışması yapan yamaç paraşütçüsünün paraşütü rüzgarın sert esmesinden dolayı havalanınca 10 metrelik çam ağacına takıldı. Kendi çabasıyla paraşütünü kurtaramayan paraşütçü Aydın Yusufoğlu, itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Halk Plajı'na gelen Burdur Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, paraşütü takıldığı ağaçtan kurtardı.

Burdur Gölü Halk Plajı'ndaki çam ağacına takılan paraşütün sahibi Aydın Yusufoğlu, "Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü'nün bir üyesiyim. Bugün yer çalışması yaparken rüzgarın aşırı derecede vurmasından dolayı paraşütümü arkaya doğru savurdu. Kontrol de biraz sıkıntı yaşadık. Lakin çok şükür bir sıkıntımız olmadı. Önemli olan can sağlığı. Paraşütte de bir zarar olduğunu düşünmüyorum. İpler ağaca takıldı. Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla paraşütümüzü ağaçtan kurtaracağız. İnşallah bir daha sıkıntımız, vukuatımız olmaz diye temenni ediyorum" dedi.

Ekiplerin ağaca takılan paraşütü kurtarmasından sonra paraşütün kurtulduğuna sevinen Aydın Yusufoğlu, itfaiye ekiplerine "Mükemmelsiniz, iyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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