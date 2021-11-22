YER ALTI SUYU AKIM HIZININ TESPİTİ AMACIYLA İKİ ADET BOYA İZLEME DENEYİ YAPILACAK

KIRŞEHİR (Habermetre) - YER ALTI SUYU AKIM HIZININ TESPİTİ AMACIYLA İKİ ADET BOYA İZLEME DENEYİ YAPILACAKİlimizde mevcut içme suyu kuyularında yer altı suyu akım hızının tespiti amacıyla iki adet boya izleme deneyi yapılacak Kırşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: "23 Kasım 2021 Salı günü Kırşehir İli İçme Suyu Projesi işi kapsamında, içme suyu koruma alanı çalışmaları nedeniyle mevcut içme suyu kuyularında yer altı suyu akım hızının tespiti amacıyla iki adet boya izleme deneyi yapılacaktır. Deneyin yapılması esnasında kullanılacak kimyasal boya nedeniyle şebeke suyumuzda bir miktar renk değişimi meydana gelecektir. Bahse konu renk değişiminde suyun içilmesi veya kullanılmasının insan sağlığı açısından herhangi bir sakıncası yoktur. Halkımızın bilgisine sunulur. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet